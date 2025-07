La Baia va in scena | a Portonovo un viaggio in 5 atti tra eccellenze locali e visioni contemporanee

Preparati a vivere un’esperienza unica tra sapori autentici e visioni innovative. Dal 13 luglio, Portonovo si trasforma in un palcoscenico di gusto, dove ogni atto svela le eccellenze locali e le nuove tendenze della cucina contemporanea. “La Baia va in scena” promette un viaggio sensoriale indimenticabile, coinvolgendo tutti i sensi e celebrando la magia di un territorio che incanta. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo e delle emozioni autentiche.

PORTONOVO – Prende il via domenica 13 luglio al Seebay Hotel di Portonovo “La Baia va in scena – Uno spettacolo di gusto in 5 atti”, una rassegna enogastronomica ideata da The Begin Hotels che porta sul palco della splendida baia del Conero una narrazione sensoriale tra eccellenze locali e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

