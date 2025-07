Kumbulla il ritorno all’Espanyol si allontana | parla il direttore sportivo Garagarza

Il ritorno di Marash Kumbulla all’Espanyol si fa sempre più difficile, dopo che il direttore sportivo Garagarza ha smentito le voci di un possibile ritorno. La notizia di un possibile ritorno del difensore albanese, che aveva già vestito la maglia catalana in prestito, sembra essere ormai infondata. Con questa dichiarazione, il club spagnolo chiarisce la propria posizione e lascia intendere che il futuro di Kumbulla potrebbe essere altrove.

Il ritorno di Marash Kumbulla all’Espanyol sembra allontanarsi. Dopo il prestito secco della scorsa stagione, il difensore albanese è rientrato alla Roma, ma il club catalano – almeno per ora – sembra non avere intenzione di riportarlo in rosa. A confermarlo è stato Fran Garagarza, direttore sportivo dell’Espanyol, intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa per fare il punto sul mercato. Garagarza ha definito “ falsa ” la notizia circolata nelle ultime ore riguardo a una presunta offerta da 7 milioni di euro recapitata alla Roma. Ha sottolineato quanto Kumbulla abbia dato molto alla squadra sia dal punto di vista tecnico che umano, ma ha anche ribadito come oggi il suo ritorno non sia un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it