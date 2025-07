Kostic Juve tra conferma in rosa e possibile nuova partenza | lo scenario sul futuro del serbo e la posizione di Tudor

Filip Kostic, protagonista di una stagione promettente con la Juventus, si trova al crocevia del suo futuro. Tra la volontà di restare e le possibili offerte di mercato, il suo destino rimane avvolto nell’incertezza. La posizione di Tudor e le strategie della società potrebbero influenzare le decisioni. La prossima settimana sarà decisiva: la Juventus sceglierà di puntare ancora sul serbo o di lasciarlo partire?

Kostic Juve tra conferma in rosa e possibile nuova partenza: lo scenario sul serbo (reduce dalla stagione al Fenerbahce) e la posizione di Tudor. Filip Kostic è uno dei giocatori che potrebbe fare parte del futuro della Juventus, ma il suo destino è ancora incerto. Il serbo, che ha mostrato buone prestazioni nel corso della stagione, vorrebbe continuare a vestire la maglia bianconera, ma la concorrenza e le offerte che potrebbero arrivare sul suo cartellino potrebbero cambiare le carte in tavola. Come riportato da Corriere dello Sport, Kostic è un giocatore che Igor Tudor vorrebbe tenere, in quanto il tecnico apprezza le sue qualità tecniche e la sua esperienza internazionale.

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all’attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l’allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

JUVE-VLAHOVIC: VERSO UNA RISOLUZIONE? La notizia rilanciata da Sky Sport nelle ultime ore ha del clamoroso: la Juventus starebbe valutando la risoluzione contrattuale di Dusan Vlahovic. Una scelta che sa di fallimento sportivo, ma soprattutto societ Vai su Facebook

Rottura totale tra Vlahovic e la Juventus: chiesti 10 milioni per la buonuscita, senza cessione può finire fuori rosa; Rottura totale tra Vlahovic e la Juventus: chiesti 10 milioni per la buonuscita, senza cessione può finire fuori rosa; Gli esuberi, chi non parte, i rinnovi: cento milioni di nodi nel mercato Juve.

