Kolo Muani Juve | qual è il grande nodo che sta bloccando la permanenza del francese a Torino L’ultimo retroscena riguardante il suo futuro

Kolo Muani Juve: ecco il grande nodo che sta compromettendo la permanenza del centravanti francese a Torino. C'è un retroscena importante. Dopo aver piazzato il primo, grande colpo dell'era Comolli con l'acquisto di Jonathan David, il mercato Juve si concentra ora sulla gestione di un attacco tanto ricco di talento quanto complesso da definire. Come riporta La Stampa, il Direttore Generale Damien Comolli non molla la presa su Randal Kolo Muani, ma la trattativa è un delicato gioco a incastro, strettamente legato al caso più spinoso dell'estate bianconera: il futuro di Dusan Vlahovic.