Kolo Muani e non solo | la Juve rischia la doppia beffa Comolli trema

La Juventus si prepara a un’estate di grandi sfide sul fronte mercato, con il rischio di una doppia beffa che potrebbe mettere in crisi il reparto offensivo. Kolo Muani e altri talenti sono nel mirino, ma le complicazioni non finiscono qui: tra i piani per rinforzare l’attacco e le incognite Vlahovic, il futuro bianconero si fa sempre più incerto. Comolli trema, e i tifosi aspettano di scoprire come si svilupperà questa intricata strategia.

I piani per quel che riguardano l’attacco rischiano di complicare il futuro della Juve, occhio all’ennesima beffa. L’obiettivo della Juve è dare a Igor Tudor la squadra più competitiva possibile prima dell’inizio della nuova stagione e in questo momento la priorità è senza dubbio l’attacco. Il club bianconero ha le idee chiare su come muoversi, deve fare i conti con la situazione Vlahovic ma non è l’unica che crea dubbi al nuovo dirigente Comolli. (Ansa Foto) TvPlay La società bianconera ha avuto nell’ultima stagione Kolo Muani in prestito e il francese ha risposto presente con un’ottima annata ma ora bisogna trovare le condizioni con il Psg per trattenere il giocatore ed è tutt’altro che facile. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Kolo Muani e non solo: la Juve rischia la doppia beffa, Comolli trema

In questa notizia si parla di: juve - beffa - comolli - kolo

Tonali, beffa atroce per Milan e Juve: ecco 100 milioni - Sandro Tonali sta brillando in Premier League, rendendosi fondamentale per il Newcastle. Con un gol decisivo nel 2-0 contro il Chelsea, il centrocampista ex Milan e Juventus ha dimostrato di avere un ottimo affiatamento con il gol, portando il totale a quattro reti.

Gigione c'è L'arrivo del centrocampista alla Juve non ha mai convinto i tifosi Bianconeri Per saperne di più leggete il 1° commento Vai su Facebook

Vlahovic salta il riposo, Comolli non vola con la Juve: si rischia la beffa; Juventus, doppia beffa per Kolo Muani: ecco cosa è successo; Conceiçao e Kolo Muani, a che prezzo tenerli? La strategia aggressiva di Comolli.

Matuidi ci mette la faccia: La Juve di Comolli farà grandi cose, vedo David e Kolo insieme a Yildiz - Intervista esclusiva all'ex centrocampista bianconero, che ha avuto il nuovo dirigente juventino al Saint Etienne: "Vedrete... Si legge su tuttosport.com

Kolo Muani Juventus, Comolli rilancia: ecco la nuova offerta avanzata al PSG, si attende la risposta dei parigini. Ultimissime - Kolo Muani Juventus, Comolli rilancia: ecco la nuova offerta avanzata al Paris Saint- Lo riporta juventusnews24.com