Kiss Me Licia Mirko e i Bee Hive l’anime che ha fatto cantare una generazione

"Kiss Me Licia" e Mirko, insieme ai Bee Hive, sono icone che hanno fatto cantare una generazione intera. Questo anime, diventato un vero cult negli anni ’80, unisce musica, romanticismo e allegria in un mix irresistibile. Un viaggio nostalgico che ha segnato tanti cuori italiani, lasciando un’impronta indelebile nel panorama culturale di quegli anni. La loro storia continua a vivere nei ricordi più belli di chi è cresciuto con questa magia.

Love Me Knight – Kiss Me Licia (??????, Ai shite Naito, tradotto come “Amami cavaliere”) per chi è cresciuto negli anni ’80 in Italia più che un anime* rappresenta un vero cult generazionale. Questa serie unisce musica, romanticismo e commedia in una storia dolce e spensierata che ha saputo catturare il cuore di migliaia di fan. Creata dallo studio Toei Animation (??????????????, T?ei Anim?shon Kabushiki-gaisha, famoso per L’Uomo Tigre, Devilman, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Golion e tanti altri) nel 1983 e arrivata in Italia nel 1985, divenne iconica grazie ai suoi personaggi memorabili, alle canzoni coinvolgenti e a un fenomeno mediatico unico (specialmente per la straordinaria popolarità riscossa in Italia rispetto al Giappone). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Licia: Mirko Mirko: C'è l'abbiamo fatta Licia — Love Me Knight - Kiss Me Licia - ep 28 Vai su Facebook

Kiss Me Licia Musical, Licia e Mirko duettano su un brano inedito - Kiss Me Licia è un musical che si rivolge ad una platea eterogenea, che spero possa amarlo come io ho amato realizzarlo - Si legge su spettacoli.tiscali.it

Kiss Me Licia Musical, Licia e Mirko duettano su un brano inedito - “Kiss Me Licia celebra l’amore e la musica: l’opera nasce dalla matita di Kaoru Tada come shojo manga per poi diventare un anime comedy, e grazie ai suoi forti elementi di caratterizzazione ... Secondo askanews.it