Kirkenes il laboratorio per lo spionaggio russo

Kirkenes, incuneata tra la Norvegia e la Russia, si trasforma in un inquietante laboratorio di spionaggio russo. Gli abitanti vivono sotto costante sorveglianza, ignari delle motivazioni dietro sguardi furtivi e veicoli senza targhe che li seguono ovunque. Questo inquietante scenario, svelato dal Wall Street Journal, rivela come la piccola cittadina sia diventata il cuore pulsante di attivitĂ di intelligence, al centro di tensioni e misteri ancora irrisolti.

A Kirkenes gli abitanti vengono regolarmente seguiti da sconosciuti, a piedi o con veicoli senza targa, vivendo così in un costante stato di sospetto, disagio e confusione senza però riuscire ad individuare il problema. Questo è quanto si apprende da un’inchiesta del Wall Street Journal, che riporta come nella cittadina norvegese sia ormai avviato, dall’invasione russa in Ucraina ad oggi, un vero e proprio laboratorio ground zero di spionaggio e guerra ibrida russa, facendo così breccia nelle zone di fallibilitĂ cognitiva dei suoi abitanti ed impattando sulle loro percezioni quotidiane. La cittadina artica, al confine tra Norvegia e Russia, è così divenuta un vero e proprio epicentro per lo spionaggio russo, dall’osservazione delle difese di confini norvegesi al monitoraggio delle relative infrastrutture militari, fino ad operazioni di manipolazione delle percezioni della popolazione locale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Kirkenes, il laboratorio per lo spionaggio russo

