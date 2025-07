Non c'è dubbio: King George, il re di Milano e simbolo della moda italiana, rappresenta un'icona di stile e innovazione che ha conquistato il cuore del mondo. Con la sua visione unica e il suo talento senza tempo, Giorgio Armani ha saputo trasformare l'industria della moda, facendo della capitale lombarda un vero regno di eleganza. La sua storia è un inno alla creatività e all'eccellenza italiana, un esempio che continuerà a ispirare generazioni.

Roma di re ne ha avuti sette, Milano ne ha e ne avrà uno soltanto. La capitale lombarda, che con la dinastia piemontese dei Savoia ha sempre nutrito un rapporto di diffidenza e spesso ostentata antipatia, se mai dovesse convertirsi un giorno alla monarchia lo farebbe solo per lui: King George. Proprio lui, re Giorgio Armani che ha compiuto l’11 luglio 91 anni e che più di qualunque altro incarna la moda italiana e il suo successo nel mondo. Non solo. Lo stilista, piacentino all’anagrafe ma milanese da quando aveva 14 anni, ha saputo esprimere nella sua lunghissima carriera, che prese il via nel 1965, quei valori del fare, della sobrietà, della ricerca non ostentata ma meritata dell’affermazione imprenditoriale, conquistata col lavoro, la fatica e l’abnegazione, che più milanesi di così non si può. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it