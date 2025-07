Kean Inter si complica la strada per Milano da parte dell’ex calciatore della Juventus | le ultime sul centravanti italiano

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più incerto: dopo le voci su un possibile trasferimento all’Inter, nuove indiscrezioni indicano che l’attaccante potrebbe optare per l’Arabia Saudita. Un’ipotesi che allontana sempre più i sogni dei tifosi nerazzurri e mette in discussione il suo ritorno in Serie A. Le trattative continuano a tenere tutti con il fiato sospeso, lasciando intendere che il destino del centravanti azzurro sia ancora tutto da scrivere.

di Dario Bartolucci Kean Inter, il centravanti della Fiorentina sempre più lontano dal capoluogo lombardo? Le ultime sull'attaccante della Nazionale italiana. Dopo l'accostamento Kean Inter sono emerse nuovi aggiornamenti di calciomercato che lasciano sempre meno speranza ai meneghini. Infatti, dopo Mateo Retegui, anche Moise Kean potrebbe lasciare il calcio europeo per approdare in Arabia Saudita. Il centravanti della Nazionale italiana e attualmente alla Fiorentina è finito nel mirino dell' Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi, pronto a mettere sul piatto un'offerta monstre per convincerlo al trasferimento.

