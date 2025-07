Kean Inter l’incastro in attacco potrebbe spingere l’attaccante della Viola in nerazzurro | ecco come!

L’Inter potrebbe presto rivoluzionare il suo attacco, e Kean si trova al centro di questa possibilità. La strategia nerazzurra si concentra su un intreccio di scambi e opportunità di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare al massimo livello. Ma cosa ci riserva il futuro? Resta con noi per scoprire come potrebbe evolversi questa intrigante operazione di calciomercato.

La concorrenza non manca. Il mercato Inter estivo ruota intorno a un nome in particolare: Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano è diventato la pedina fondamentale su cui si concentra la ricerca di rinforzi in attacco per i nerazzurri. Se Taremi dovesse restare, è probabile che l’Inter non operi pesanti cambiamenti nel reparto offensivo. Al contrario, se l’attaccante lasciasse Appiano, Ausilio e Marotta dovrebbero tornare sul mercato per cercare una punta di caratura internazionale. Lautaro e le possibili partenze di Thuram e Taremi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean Inter, l’incastro in attacco potrebbe spingere l’attaccante della Viola in nerazzurro: ecco come!

