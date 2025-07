Kean è nelle mire di quella squadra araba | l’allenatore di quel club e un’offerta allettante attraggono l’ex Juve Gli ultimissimi aggiornamenti

Kean va sempre più verso l’Arabia! Un allenatore noto al nostro calcio “pressa” il calciatore ex Juve per fargli fare questo passaggio. Il futuro di Moise Kean continua ad alimentare le discussioni in tema calciomercato, con il giovane attaccante della Nazionale italiana pronto a prendere una decisione importante per la sua carriera. Dopo la partenza di Mateo Retegui verso l’Arabia Saudita, ora anche Kean potrebbe seguire la stessa strada: l’ex attaccante della Juve è attirato dall’interesse di Al Hilal, club che milita nella Saudi Pro League. La tentazione saudita per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Simone Inzaghi, allenatore dell’ Al Hilal, ha personalmente contattato Kean per presentargli l’offerta faraonica che il club saudita è pronto a mettergli sul piatto: 20 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, pari a oltre 80 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kean è nelle mire di quella squadra araba: l’allenatore di quel club e un’offerta allettante attraggono l’ex Juve. Gli ultimissimi aggiornamenti

