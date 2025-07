Kaufmann torna Italia e va in carcere a Rebibbia Caos e crisi sul volo | giallo sul malore

Il ritorno di Francis Kaufmann in Italia ha scatenato un vortice di tensione e inquietudine. Dopo essere stato estradato dalla Grecia, l'ex sospettato di omicidio è ora detenuto a Rebibbia, tra caos, crisi e un misterioso malore sul volo. La sua vicenda giudiziaria riaccende i riflettori su uno dei casi più intricati degli ultimi tempi, lasciando il paese con il fiato sospeso e domande senza risposta.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è arrivato nel pomeriggio nel carcere romano di Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia, dove era stato arrestato lo scorso mese con l'accusa di duplice omicidio. Il 38enne cittadino americano è sospettato dell'uccisione della 29enne Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di appena 11 mesi, trovate morte il 7 giugno scorso nel parco di Villa Pamphili, in circostanze ancora tutte da chiarire. Prima del trasferimento nel penitenziario, Kaufmann è stato condotto al policlinico Tor Vergata per accertamenti. I medici lo hanno giudicato idoneo al regime carcerario, ma il suo rientro in Italia non è stato affatto tranquillo. 🔗 Leggi su Iltempo.it