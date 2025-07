Kaufmann torna a Roma e aggredisce tutti | tracce del suo DNA sul telo che copriva Anastasia

Kaufmann torna a Roma e scatena il caos, lasciando tracce del suo DNA sul telo che copriva Anastasia. Dopo un ritorno turbolento, tra minacce e aggressioni, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili si presenta nuovamente in città , deciso a "denunciare tutti". La sua furiosa irruzione ha scosso le autorità e alimentato il mistero su questa inquietante vicenda. Nessuna dichiarazione, solo...

Francis Kaufmann è tornato. Ma non ha fatto ritorno, ha fatto irruzione. Scortato, scosso e infuriato, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili ha rimesso piede in Italia poco prima di mezzogiorno, su un volo dell’Aeronautica Militare atterrato a Ciampino. Aveva promesso di “denunciare tutti” e ha mantenuto lo stile: in volo ha aggredito gli agenti, all’arrivo ha continuato a dare in escandescenze. Nessuna dichiarazione, solo minacce. Ora è rinchiuso nel reparto protetto del carcere di Rebibbia, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Tracce biologiche sul telo che copriva Anastasia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Kaufmann torna a Roma e aggredisce tutti: tracce del suo DNA sul telo che copriva Anastasia

