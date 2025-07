Kaufmann | oggi l’estradizione sarà trasferito a Rebibbia nel reparto medico

Oggi, alle 12 all’aeroporto militare di Ciampino, si concretizza la lunga attesa per l’estradizione di Francis Kaufmann, il 46enne californiano accusato di un tragico duplice omicidio. Dopo l’arrivo, sarà trasferito nel reparto medico di Rebibbia, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Un procedimento che si svolge sotto i riflettori di una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica e che ora si prepara a fare luce.

Atterrerà oggi intorno alle 12 all'aeroporto militare di Ciampino il 46enne californiano Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di appena undici mesi, Andromeda. L'uomo sarà subito trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia, dove resterà in attesa dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip, previsto con ogni

Francis Kaufmann sta per tornare a Roma. Accusato del duplice omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda, l'uomo è stato arrestato in Grecia dopo la fuga. Ora atterrerà a Ciampino e sarà trasferito a Rebibbia. Atteso l'interrogatorio e il test del Dna.

