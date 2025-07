kaufmann oggi in italia individuato il suo dna sul sacco che copriva anastasia

Un intricato mosaico di indizi si svela nel caso delle misteriose uccisioni di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, portando alla luce un profilo genetico maschile che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine. Oggi, in Italia, Francis Kaufmann farà il suo ingresso ufficiale, nel tentativo di collegare i puntini di un puzzle che ha sconvolto la capitale. La verità si avvicina, e l’attesa è alle stelle.

Francis Kaufmann arriverà oggi in Italia. Il presunto killer di Villa Pamphili è atteso alle 12.00 all’aeroporto di Ciampino. Ma un’importante novità arriva dall’indagine sulle uccisioni di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, risalenti al 7 giugno: secondo quanto riportato dal Messaggero, sui reperti trovati ed esaminati dalla Polizia Scientifica è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà è riconducibile a quello del sedicente regista. Secondo quanto emerso nel corso dell’attività di analisi su alcuni oggetti - a cominciare dal telo nero sotto il quale è stato trovato il cadavere di Anastasia Trofimova – comparando il Dna della piccola Andromeda, gli investigatori hanno isolato un profilo genetico che per metà è corrispondente a quello della figlia del cittadino americano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it