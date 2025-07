Kaufmann estradato in Italia accusa la polizia dopo l' atterraggio a Roma | Mi hanno picchiato denuncio tutti

A Roma, Charles Kaufman, sospettato dell’omicidio di Villa Pamphili, arriva sotto i riflettori. Non solo per le accuse, ma anche per un grave episodio: al momento dell’atterraggio, Kaufman ha denunciato di essere stato vittima di violenza da parte della polizia. Una vicenda che scuote l’opinione pubblica e solleva interrogativi sulla gestione delle controversialità. La questione è ancora aperta: cosa succederà ora?

È arrivato in Italia, a Roma, Charles Kaufman, sospettato dell'omicidio di villa Pamphili: al momento dell'atterraggio ha accusato la polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Kaufmann estradato in Italia accusa la polizia dopo l'atterraggio a Roma: "Mi hanno picchiato, denuncio tutti"

