La vicenda di Francis Kaufmann, accusato di gravi reati e ora tornato in Italia, ha sconvolto l’opinione pubblica. Dopo una lunga latitanza in Grecia, il suo rientro segna un passo importante nella lotta alla giustizia. La sua storia solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla necessità di tutela e denuncia. Sono stato picchiato, denuncio tutti: la mia voce si unisce al coro di chi chiede giustizia e verità.

Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, è stato estradato in Italia ed è atterrato nella mattinata dell’11 luglio all’aeroporto militare di Ciampino, con un volo dell’Aeronautica. Dopo il rientro, è stato trasferito sotto scorta al carcere di Rebibbia. Kaufman, 46 anni, era stato catturato l’11 giugno a Skiathos, in Grecia, dove si era rifugiato quattro giorni dopo il ritrovamento dei due corpi nel parco di Villa Pamphili. A disporre la sua estradizione era stato il tribunale greco di Larissa, accogliendo la richiesta formulata dalla procura romana. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Kaufmann è in Italia: «Sono stato picchiato, denuncio tutti»

Roma: Kaufmann era stato arrestato 5 volte per violenze a aggressioni - Roma, 17 giugno (LaPresse) – Rexal Ford, noto anche come Francis Kaufmann, 46 anni, arrestato sull’isola greca di Skiathos e ritenuto il presunto killer di una bambina di sei mesi a Villa Pamphili, ha un passato criminologico inquietante.

