Kaufman portato in ospedale dopo aver dato in escandescenze sul volo per l'Italia | cosa è successo

Frances Kaufman, protagonista di un episodio turbolento a bordo di un volo diretto in Italia, è stato portato in ospedale dopo aver manifestato gravi escandescenze e dichiarato "Sto male". Pochi ore dopo il suo arrivo a Ciampino, si trova ora al centro dell’attenzione: sarà giudicato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Cosa nasconde questa drammatica vicenda? Continua a leggere per scoprire i dettagli.

"Sto male", ha detto dopo essere atterrato a Ciampino e aver dato in escandescenze contro i poliziotti. Trasferito in ospedale Francis Kaufman a poche ore dal suo arrivo in Italia, dove sarà giudicato per il duplice omicidio di Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

