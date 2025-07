Kaufman è atterrato a Roma | La polizia mi ha picchiato Poi il trasferimento in ospedale

Il dramma di Francis Kaufman, arrestato in Grecia e coinvolto nel tragico duplice omicidio di Villa Pamphili, si è trasformato in un lungo calvario anche durante il trasferimento in Italia. L’atterraggio a Roma ha segnato un ulteriore capitolo di tensione, con la polizia che avrebbe aggredito l’uomo e il suo successivo ricovero in ospedale. Un viaggio intricato, tra accuse e reazioni, che lascia molte domande irrisolte sulla sua vicenda.

Il viaggio di rientro in Italia di Francis Kaufmann, l’uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è stato complicato. L’uomo, arrestato in Grecia (nell’isola di Skiathos) pochi giorni dopo il ritrovamento dei corpi della compagna, Anastasia Trofimova, e della piccola Andromeda, durante il volo avrebbe dato in escandescenza prendendo di mira gli agenti e lamentando di essere stato picchiato e di essere pronto “a denunciare tutti”. Una volta atterrato a Ciampino, dopo aver iniziato ad accusare dei dolori, gli agenti della polizia hanno disposto per lui il trasferimento in ospedale dove sarà sottoposto alle cure di medici e infermieri. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Kaufman è atterrato a Roma: “La polizia mi ha picchiato”. Poi il trasferimento in ospedale

