Kate Middleton salta la partita di polo di William | deve trovare il suo equilibrio

La presenza di Kate Middleton agli eventi pubblici della Corona Inglese non è più così scontata. La Principessa del Galles, infatti, ha fortemente diminuito i suoi impegni mondani da quando ha scoperto di essere affetta da un tumore e, anche dopo aver finito le cure per la terribile malattia, la futura Regina ha deciso di prendersi i suoi spazi e di pensare a sé stessa, rispettando i ritmi della sua completa guarigione. Così è stato anche di recente quando la moglie di William d’Inghilterra ha scelto di non presentarsi alla partita di polo del marito, un evento a cui in passato non faceva mai mancare la sua presenza. 🔗 Leggi su Dilei.it