Kasia Smutniak e Francesco Arca contattati per il GF Gold | l’indiscrezione

Le anticipazioni sul prossimo Grande Fratello Gold infiammano il gossip: Kasia Smutniak e Francesco Arca potrebbero varcare presto la soglia della celebrità in modo del tutto inaspettato. La produzione sembra puntare su concorrenti di altissimo livello, lasciando da parte influencer e aspiranti star social. Un’operazione che promette di ridefinire gli standard del reality. Al momento si tratta però solo di indiscrezioni, ma l’attesa cresce di giorno in giorno.

Manca ancora un po’ all’inverno, ma la produzione del nuovo Grande Fratello Gold avrebbe già puntato su due nomi d’eccezione. Amedeo Venza ha rivelato che la casa di GF Gold vede “concorrenti tutti super famosi” e che “un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca” e “voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak”. Sembra anche che la nuova edizione escluderà influencer e aspiranti star dei social. Al momento si tratta però solo di rumors: come spesso accade, questi primi contatti non significano accettazione definitiva dei vip invitati. Francesco Arca e Kasia Smutniak potrebbero far parte del cast. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kasia Smutniak e Francesco Arca contattati per il GF Gold: l’indiscrezione

