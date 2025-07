Kanye West è stato accusato dall’ex assistente di violenza sessuale

La bufera su Kanye West si infittisce: l'ex assistente Lauren Pisciotta lo accusa di violenza sessuale, riaccendendo il dibattito sulle controversie che circondano il rapper. La vicenda, risalente al 2021, coinvolge un rapporto professionale e personale che ha visto Pisciotta lavorare con Kanye come A&R e assistente, ma ora la situazione si fa più critica che mai. Ecco cosa succede realmente...

Continua la bufera su Kanye West: il rapper è stato accusato di violenza sessuale con una denuncia presentata dall’ex assistente Lauren Pisciotta. Risale al 2021 il sodalizio professionale tra la donna che ha iniziato a lavorare per il rapper in qualità di A&R per la sua etichetta discografica, scovando nuovi talenti musicali, ed al tempo stesso occupandosi del suo album Donda, per poi divenire la sua assistente personale fino al mese di giugno del 2024. Lo scorso anno con un licenziamento illegittimo si interrompeva la collaborazione tra i due, con la Pisciotta che lo citava in giudizio per molestie sessuali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it