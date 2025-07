Juventus Women UFFICIALE la cessione di Bertucci | il comunicato del club

È ufficiale la cessione di Sofia Bertucci, che si unisce al Parma in prestito annuale. Mentre le nostre ragazze brillano in Europa con l’Italia di Girelli, il calciomercato bianconero si anima di nuove sfide e opportunità. La Juventus Women continua a costruire il proprio futuro, rafforzando la squadra e puntando a grandi obiettivi. Restate aggiornati per scoprire tutte le novità di questa estate intensa.

Mentre diverse ragazze della Juventus Women sono impegnate nel Campionato Europeo in programma in Svizzera, con l’Italia di Cristiana Girelli che stasera affronterà la Spagna nell’ultimo match del girone, il calciomercato sta movimentando l’estate bianconera. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità della cessione di Sofia Bertucci, che si aggregherà al Parma in prestito annuale. Questo il comunicato della Juventus: “È ufficiale la cessione temporanea annuale di Sofia Bertucci al Parma: la giovane classe 2004 giocherà dunque la stagione 20252026 con la maglia della squadra neopromossa in Serie A Femminile. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women, UFFICIALE la cessione di Bertucci: il comunicato del club

