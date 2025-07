Juventus Women il club bianconero saluta Sofia Bertucci | è ufficiale il suo trasferimento al Parma! Tutti i dettagli nel comunicato

La Juventus Women saluta Sofia Bertucci, una promessa del calcio femminile italiano, che si appresta a intraprendere una nuova sfida con il Parma Women. L’addio ufficiale è stato annunciato attraverso il comunicato del club bianconero, aprendo così un capitolo emozionante per la giovane atleta. Con entusiasmo e speranze di crescita, Bertucci si prepara a scrivere nuove pagine della sua carriera in Serie A, lasciando il segno anche al di fuori delle mura juventine.

Juventus Women, è ufficiale il trasferimento di Sofia Bertocci al Parma Women: tutti i dettagli del trasferimento presenti nel comunicato. La Juventus Women ha annunciato un'uscita a titolo temporaneo. Come si evince attraverso il sito ufficiale della Vecchia Signora, Sofia Bertucci ha lasciato la compagine femminile bianconera per cominciare una nuova avventura in Serie A. Ad attendere la giovane giocatrice bianconera ci sarà il Parma Women, che l'ha accolta con la formula del prestito annuale in Emilia. Ecco il comunicato ufficiale. COMUNICATO – « È ufficiale la cessione temporanea annuale di Sofia Bertucci al Parma: la giovane classe 2004 giocherà dunque la stagione 20252026 con la maglia della squadra neopromossa in Serie A Femminile.

