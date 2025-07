Juventus Women due bianconere proseguono la propria avventura nell’Europeo femminile in Svizzera | arriva la qualificazione ai quarti di finale per loro!

Due talentuose bianconere della Juventus Women hanno fatto il loro ingresso trionfale ai quarti di finale dell’Europeo femminile in Svizzera, portando entusiasmo e orgoglio alla Vecchia Signora. La loro determinazione si unisce alle prestazioni di livello internazionale di Mathilde Harviken, sottolineando il valore delle protagoniste juventine nel panorama europeo. Il cammino delle Juventus Women continua a regalare emozioni e successi, confermando la forza del nostro movimento femminile.

di Matteo Barile Juventus Women, grande soddisfazione per due giocatrici della selezione femminile della Vecchia Signora: qualificazione ai quarti per loro!. Il cammino delle Juventus Women all’ Europeo femminile in Svizzera continua a essere strettamente legato ai successi internazionali delle proprie giocatrici, come dimostra la recente prestazione di Mathilde Harviken con la Norvegia. La nazionale norvegese ha chiuso la fase a gironi del Campionato Europeo con una vittoria fondamentale contro l’ Islanda, un 4-2 che ha permesso alle scandinave di qualificarsi ai quarti di finale, come confermato dal resoconto fatto dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, due bianconere proseguono la propria avventura nell’Europeo femminile in Svizzera: arriva la qualificazione ai quarti di finale per loro!

