Juventus svolta Vlahovic e commissione da 18 milioni | così resta in Serie A

Continua a tenera banco la situazione di Dusan Vlahovic alla Continassa, con il bomber serbo esubero di lusso del club bianconero C'è sempre il caso Vlahovic a scuotere la Juventus. Il centravanti serbo è fuori dai piani dei bianconeri, che stanno cercando una via per interrompere il rapporto in scadenza nel 2026. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it L'ex Fiorentina è un esubero di lusso alla Continassa e nelle scorse settimane dopo l'avvento del nuovo DG Comolli alla Juve non ha accettato la proposta di rinnovo con spalmatura dell'ingaggio. Vlahovic e il suo entourage non vogliono rinunciare ai 12 milioni netti d'ingaggio, che il giocatore percepirĂ nel suo ultimo anno in bianconero.