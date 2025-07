Juventus-Sporting Alberto Costa sei mesi dopo Ma c’è il terzo incomodo | CMIT

Il calciomercato infiamma le notizie: la Juventus di Damien Comolli si prepara a rivoluzionare il proprio assetto, tra manovre audaci e colpi di scena. Sei mesi dopo l’arrivo di Alberto Costa, il club bianconero si trova al centro di voci e indiscrezioni che potrebbero cambiare il volto della squadra. Restate sintonizzati: il mercato è solo all’inizio, e le sorprese sono dietro l’angolo.

Tante le manovre di mercato, in entrata e in uscita, che riguardano il club bianconero: ecco le ultime mosse Se climaticamente le temperature si sono abbassate, restano infuocati questi giorni per quanto riguarda il calciomercato. E sono diverse le voci che interessano le squadre del nostro campionato. Alberto Costa (LaPresse) – Calciomercato.it Di certo, chi è al centro di questi numerosi rumor è la Juventus di Damien Comolli. In attesa di battere altri colpi per quanto riguarda i calciatori, dopo aver chiuso e ufficializzato l’arrivo dello svincolato Jonathan David, il dirigente francese ha scelto il prossimo direttore tecnico: François Modesto, visto all’opera in Serie A nel Monza del compianto Silvio Berlusconi e Adriano Galliani da cui si è separato nel gennaio scorso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it