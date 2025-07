Juventus-Sporting Alberto Costa sei mesi dopo | accelerata in serata | CMIT

Tante le manovre di mercato in casa Juventus, ma l'attenzione si concentra ora su Alberto Costa. Dopo sei mesi di crescita e una stagione da protagonista, il club portoghese dello Sporting ha accelerato le trattative per portarlo via dalla Juventus, con un'offerta tra i 16 e i 17 milioni di euro. La situazione si sviluppa rapidamente, lasciando i tifosi bianconeri in attesa di aggiornamenti decisivi...

Tante le manovre di mercato, in entrata e in uscita, che riguardano il club bianconero: ecco le ultime mosse AGGIORNAMENTO ORE 23.09: Accelerata dello Sporting che ha mosso passi concreti nelle ultime ore per strappare Alberto Costa alla Juventus. Il club bianconero si è detto disposto a cedere il terzino portoghese a fronte di un’offerta interessante, da 16-17 milioni di euro. Accelerata in serata per #AlbertoCosta da parte dello #Sporting: forte pressing sulla #Juventus, che appare disposta a cederlo a fronte di una proposta interessante, 16-17 milioni di euro @calciomercatoit https:t.coxBDhf1tVBr — Alessio Lento (@alessiolento) July 11, 2025 ORE 19. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus-Sporting, Alberto Costa sei mesi dopo: accelerata in serata | CM.IT

