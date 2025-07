Juventus si accelera per il rinnovo di Yildiz

La Juventus accelera con decisione sul fronte rinnovo di Kenan Yildiz, considerato il gioiello del futuro bianconero. Il club lavora con urgenza per blindare il talento turco, desiderato anche da Barcellona e Real Madrid, ma deciso a mantenerlo tra le fila della Vecchia Signora. Un incontro imminente definirà l’adeguamento dell’ingaggio, che promette di valorizzare ulteriormente questa giovane promessa. La strategia juventina punta a consolidare un pilastro fondamentale per i progetti futuri.

Kenan Yildiz rappresenta il futuro della Juventus. Il club bianconero lavora con urgenza per rinnovare il contratto del giovane turco, pilastro del progetto di John Elkann. Barcellona e Real Madrid lo corteggiano, ma la Juventus non intende cederlo. Presto si terrĂ un incontro per discutere l'adeguamento dell'ingaggio, che salirĂ a

