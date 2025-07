Juventus | Poli lascia la Next Gen

Un grande protagonista lascia il palcoscenico della Juventus Next Gen: Fabrizio Poli dice addio alla sua amata squadra, segnando la fine di un capitolo importante per i giovani bianconeri. La partenza di questo simbolo testimoniata dai social e forum torinesi apre nuove sfide e opportunità per il futuro del settore giovanile. La Juventus si prepara a scrivere un nuovo corso, mantenendo fede alla sua tradizione di scoperta e valorizzazione dei talenti emergenti.

Un capitolo che si chiude La Juventus saluta un vero e proprio simbolo della sua squadra giovanile. Fabrizio Poli, come riportato dai vari social network e forum online di Torino, ha chiuso la sua esperienza con la Juventus Next Gen. Damien Comolli, guida del progetto bianconero, vede nella partenza del L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Poli lascia la Next Gen

Juventus Next Gen, contratti scaduti per Citi e Poli: l’ex capitano potrebbe restare in bianconero con altre vesti. Tutti i dettagli - Juventus Next Gen si avvia verso un importante punto di svolta: i contratti di Citi e Poli sono ufficialmente scaduti, aprendo nuovi scenari per il futuro dei due ex difensori.

