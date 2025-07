Juventus Next Gen Villa fa il grande salto | è ufficiale il suo approdo al Padova! Ci sono i comunicati bianconero e biancoscudato! Tutti i dettagli

L’ormai noto talento della Juventus Next Gen, Lorenzo Villa, fa ufficialmente il grande salto in Serie B con il Padova. Dopo settimane di attese e rumors, i comunicati di entrambe le società confermano questa importante operazione di prestito: un’opportunità imperdibile per il giovane difensore di esibirsi a livelli superiori e consolidare la propria carriera. La sua avventura in cadetteria sta per cominciare: scopriamo tutti i dettagli di questa promettente novità.

Juventus Next Gen, Villa approda in cadetteria: giocherà in prestito con il Padova. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale. Prima è arrivato il Padova, poi, a ruota, la Juventus Next Gen. Entrambi i comunicati ufficiali hanno raccontato una realtà, che è diventata effettiva. La stagione 20252026 di Lorenzo Villa si terrà in Serie B. Il difensore, classe 2003, giocherà con i biancoscudati nel corso di tutta la prossima annata. Questa avventura in terra veneta avverrà con la formula del prestito. Come detto, la conferma è arrivata attraverso le note ufficiali, che il Padova e la Juventus hanno pubblicato sui propri siti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Villa fa il “grande” salto: è ufficiale il suo approdo al Padova! Ci sono i comunicati bianconero e biancoscudato! Tutti i dettagli

