Juventus | Muani e Conceicao per la Serie A

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco in vista della prossima stagione di Serie A, puntando su nomi di grande spessore come Muani e Conceiçao. Con Damien Comolli al lavoro per consolidare questa strategia, i tifosi sognano un ritorno ai vertici del calcio italiano. La mossa potrebbe rappresentare la svolta decisiva per i bianconeri, determinata a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Una svolta per l’attacco La Juventus sta plasmando una squadra ambiziosa per la nuova stagione. Le voci di mercato, raccolte da fonti vicine al club, indicano che Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani sono al centro del progetto bianconero. Damien Comolli, direttore generale, lavora per trasformare i loro prestiti in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Muani e Conceicao per la Serie A

In questa notizia si parla di: juventus - muani - conceicao - serie

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

#Juventus, la priorità è tenere #Conceiçao, si sta preparando la nuova offerta: l’alternativa è #Sancho. Si insisterà per il prestito di #KoloMuani La priorité de la Juventus est de tenir Conceicao, elle prépare donc une nouvelle offre. L'alternative est S Vai su X

Juventus scatenata, Al Ain travolto: Kolo Muani, Conceicao e Yildiz i ragazzi del 5-0 https://tinyurl.com/rhex9e55 Vai su Facebook

Kolo Muani e Conceiçao, gol e segnali. Ma quanto costerebbe alla Juve tenerli entrambi?; Juventus, non si può rinunciare a Kolo Muani e Conceicao: il piano per il futuro e i problemi da risolvere; Kolo Muani, Conceiçao e Cambiaso, le riserve di lusso della Juve che fanno scontento Tudor.

Sancho e Conceicao, bis Juve! L’ultimo scoglio per la trequarti da sogno di Tudor - L’uscita di Nico Gonzalez in direzione Arabia: la possibilità di monetizzare da un calciatore ritenuto sacrificabile e, soprattutto, liberare spazio salariale. Riporta tuttosport.com

Tardelli a Gazzetta: “Alla Juventus servirebbe Tonali o Xhaka, Vlahovic lo venderei anche al Milan. Su Yildiz, David e Kolo Muani…” - Marco Tardelli parla a Gazzetta: "Mi diverto guardando il ragazzino turco, possiede dei colpi interessanti. Scrive tuttojuve.com