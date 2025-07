Juventus Modesto | il nuovo direttore tecnico della squadra

Francois Modesto, il nuovo volto del team Juventus, porta con sé una ventata di freschezza e determinazione nel cuore del club bianconero. Dopo un'attenta selezione tra candidati di alto calibro, la società ha scelto lui come direttore tecnico, segnando un importante passo avanti nel progetto di rinascita e competizione. Un ruolo chiave che potrebbe fare la differenza nella stagione a venire, puntando a raggiungere nuovi traguardi sul campo.

François Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus, una scelta che segna un passo cruciale nel rinnovamento del club bianconero. Dopo un lungo casting guidato dal direttore generale Damien Comolli, Modesto si è imposto su altri candidati di spessore come Javier Ribalta e Marco Ottolini. Il suo arrivo a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Modesto: il nuovo direttore tecnico della squadra

