Juventus Matuidi si sbilancia | È l’uomo giusto per lo Scudetto

Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juventus e icona tra i tifosi, si è recentemente sbilanciato sul futuro dello scudetto. Dopo soli tre anni in bianconero, il francese ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei sostenitori e ora, a Miami, riflette sul passato e sul possibile ritorno alla scena italiana. La sua opinione può essere una chiave per capire le ambizioni della Juventus nella prossima stagione, lasciando i fan entusiasti di scoprire cosa riserverà il futuro.

Blaise Matuidi continua ad avere un forte legame con i colori della Juventus: l’ex centrocampista si è sbilanciato sul futuro della Vecchia Signora. Pur non avendo giocato a lungo nella Juventus, appena 3 anni, Blaise Matuidi resta una delle figure più amate dai tifosi nella storia recente del club. Il francese, dopo una gloriosa carriera, si è ritirato dal calcio giocato e ha deciso di iniziare una nuova vita a Miami, la città dove ha vissuto la sua ultima esperienza da calciatore, militando in MLS con l’ Inter Miami. Matuidi è ancora molto legato alla Juventus e al popolo bianconero, un’amore mai tramontato che è stato confermato ai microfoni di ‘Tuttosport’. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, Matuidi si sbilancia: “È l’uomo giusto per lo Scudetto”

In questa notizia si parla di: juventus - matuidi - sbilancia - uomo

Ex Juventus, Matuidi: "Inter solida, ma spero che il Psg vinca la Champions" - In un'intervista al 75° Congresso FIFA a Asuncion, Blaise Matuidi, ex giocatore della Juventus, esprime il suo supporto per il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League.

Juventus, Matuidi si sbilancia: “È l’uomo giusto per lo Scudetto”.

Matuidi ci mette la faccia: La Juve di Comolli farà grandi cose, vedo David e Kolo insieme a Yildiz - Intervista esclusiva all'ex centrocampista bianconero, che ha avuto il nuovo dirigente juventino al Saint Etienne: "Vedrete... Riporta msn.com

Juventus-Lazio 2-0, pagelle: Matuidi uomo ovunque, Mandzukic corre ... - Il vero tema di Allegri è la gestione dell’abbondanza, ovviamente da mettere al servizio di Ronaldo. Scrive corriere.it