Juventus Matuidi a tutto tondo | Kolo Muani spero resti Yildiz il simbolo di una squadra giovane

passato indimenticabile e condividendo speranze per il futuro. Matuidi, con la sua esperienza e carisma, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per la Juventus, che guarda avanti con entusiasmo e ambizione. In un momento di rinnovamento, il suo pensiero ci invita a credere nel progetto e nella forza di una squadra giovane, come quella di Yildiz e Kolo Muani.

Nei suoi tre anni passati alla Juventus, Blaise Matuidi ha collezionato altrettanti campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Oltre ai trofei, però, l’ex centrocampista francese è rimasto nella memoria dei tifosi bianconeri non solo per le sue prestazioni, ma anche per il modo di essere fuori dal campo. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, si è espresso a tutto tondo sul presente della Vecchia Signora, ricordando anche il suo passato a Torino. Queste le sue parole: “Ricordo il giorno del mio arrivo in sede: capii subito di trovarmi in una realtĂ fuori dal comune. Un’istituzione gigantesca, per storia, blasone, strutture. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Matuidi a tutto tondo: “Kolo Muani spero resti. Yildiz il simbolo di una squadra giovane”

