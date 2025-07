Juventus il CdA approva il bilancio 2025

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il bilancio 2025 con un utile di 17 milioni di euro nel primo semestre. Un risultato che infonde fiducia e segna una svolta significativa dopo anni di difficoltà finanziarie. Con questa rinnovata stabilità, i bianconeri sono pronti ad affrontare le sfide future, rafforzando il legame tra passione e sostenibilità economica.

La Juventus guarda al futuro con cauto ottimismo dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2025. Il CdA ha approvato il bilancio per il primo semestre, chiuso con un utile di 17 milioni di euro, un segnale positivo dopo anni di perdite. Exor, la holding della famiglia

