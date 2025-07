juventus gli obbiettivi tra entrate e uscite

La Juventus si prepara a un'estate di grandi manovre, con un occhio attento alle strategie di mercato di Comolli. Tra possibili arrivi come Balerdi e Adeyemi e le uscite che potrebbero liberare spazio e risorse, il club rossonero punta a costruire una squadra competitiva per la stagione 2025-26. Un equilibrio delicato tra entrate e uscite che potrebbe decidere il futuro bianconero, portando entusiasmo e sfide nuove sotto la guida di Igor Tudor.

Juventus, mercato in fermento: da Balerdi ad Adeyemi, gli obiettivi di Comolli La Juventus, sotto la guida del direttore generale Damien Comolli, lavora senza sosta per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025-26. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è consegnare a Igor Tudor una squadra competitiva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it