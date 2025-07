Juventus ecco il nuovo direttore tecnico | tutti i dettagli | CMIT

La Juventus ha annunciato il nome del suo nuovo direttore tecnico, segnando una svolta importante per il futuro bianconero. Dopo settimane di attese e speculazioni, Comolli ha scelto un nome di grande rilievo nel calcio internazionale: Francois Modesto. Questo colpo strategico promette di rinvigorire il progetto sportivo della squadra e di portare nuove energie in vista delle sfide imminenti. Ecco tutti i dettagli sul ruolo di Modesto e le prospettive per la Juventus.

Comolli ha scelto a chi affidare il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Le ultime di Calciomercato.it La Juventus ha finalmente sciolto le riserve per quanto riguarda il nuovo Direttore dell'area tecnica. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Comolli ha optato per il connazionale Francois Modesto.

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Comolli lavora al Dt. Due figure in arrivo, obiettivo raduno Il club bianconero è a caccia di un Direttore sportivo e un Direttore tecnico, con la speranza di chiudere entro il 24 luglio. Ecco i nomi sul tavolo. La Juventus ha annunciato il primo acquisto ufficiale del Vai su Facebook

#Juventus, Damien #Comolli lavora al nuovo Direttore tecnico. Due figure in arrivo, l'obiettivo è averne almeno una entro il raduno del 24 luglio: ecco i nomi sul tavolo Vai su X

Juventus, scelto il nuovo direttore tecnico: è Francois Modesto, ex Monza - Ultimamente era stato accostato anche a Roma e Milan, ma inizierà invece il nuovo corso bianconero, con il raduno fissato al 24 luglio alla Continassa.