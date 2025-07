Juventus | Domilson Dodo un’ala per la fascia destra

La Juventus si prepara ad affrontare la stagione con decisione, puntando a rafforzare ogni reparto. Tra le possibili novità spicca il nome di Domilson Dodo, un'ala di grande talento che potrebbe dare nuova linfa alla fascia destra bianconera. Con Damien Comolli alla guida del progetto, il club italiano mira a elevare il livello della rosa. La trattativa è in corso, e il futuro di Dodo potrebbe essere sempre più vicino alla Continassa.

Un profilo per le fasce La Juventus si muove con decisione sul mercato estivo. Domilson Dodo, come riportano le voci di mercato, emerge come un’opzione concreta per rinforzare la fascia destra. Damien Comolli, architetto del progetto bianconero, considera il brasiliano un innesto capace di alzare il livello. Il club cerca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Domilson Dodo, un’ala per la fascia destra

In questa notizia si parla di: juventus - domilson - dodo - fascia

Juve, sprint per Dodo: Tudor vuole l'esterno. Ecco la richiesta della Fiorentina; Juve, sprint per Dodo: Tudor vuole l'esterno. Ecco la richiesta della Fiorentina; Juventus: Domilson Dodo, un’ala per la fascia destra.

Dodo Juve (Corriere), Comolli ci pensa sul serio: la Fiorentina spara altissimo ma i bianconeri sono determinati a provarci. Novità - Dodo Juve (Corriere dello Sport), Comolli ci pensa sul serio: la Fiorentina spara altissimo ma i bianconeri sono determinati a provarci. Si legge su juventusnews24.com

Juventus, Sancho aspetta, ma serve chiudere. Per la fascia spunta Dodò: servono 30 milioni - Il giocatore ha dato priorità ai bianconeri, ma non aspetterà per tutta la sessione di mercato. Segnala msn.com