Juventus corsa contro il tempo per Conceicao

La Juventus accelera freneticamente nella corsa contro il tempo per assicurarsi Francisco Conceicao, giovane promessa portoghese del Porto. Con l’incertezza che aleggia sui dettagli dell’affare e una scadenza imminente, i bianconeri sono determinati a chiudere la trattativa entro il 15 luglio, sfruttando un’opportunità unica di risparmio sulla clausola rescissoria. La sfida tra ambizioni e tempistiche si fa sempre più avvincente, promettendo sviluppi emozionanti in queste ore decisive.

La Juventus sta lavorando intensamente per assicurarsi Francisco Conceicao, giovane talento del Porto. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, c'è ottimismo per chiudere la trattativa entro il 15 luglio, data cruciale per sfruttare uno sconto sulla clausola rescissoria del giocatore. Il Porto chiede 25 milioni, ma la Juventus punta a pagare

