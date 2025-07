Juventus Conceição | accordo vicino con il Porto

La Juventus si avvicina a un'intesa con il Porto per il talento portoghese Francisco Conceição, protagonista di un'ottima prestazione al Mondiale per Club. Con un contratto in prestito oneroso da 7 milioni di euro più bonus, l'esterno classe 2002 ha già catturato l'attenzione di Igor Tudor. L'accordo sembra ormai in dirittura d'arrivo, promettendo un'importante aggiunta alla rosa bianconera e aprendo nuove sfide per Conceição in Italia.

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - In un mondo del calcio sempre più competitivo, Chico Conceiçao si è fatto notare come una stella emergente sotto i riflettori.

La #Juventus ha offerto 22M€ per #Conceição, proposta rifiutata dal #Porto, che è però sceso a 25M€ per favorire l’accordo. La clausola salirà a 45M€ dal 16 luglio. Il giocatore non parteciperà al raduno dell’11 luglio: l’obiettivo è chiudere prima del ritir Vai su X

Situazione #KoloMuani: l'accordo sul rinnovo del prestito c'è, ma il #PSG vuole inserire l'obbligo di riscatto, mentre la #Juventus solo il diritto, anche perché l'ingaggio è da 7M€ netti. Continuano i discorsi con il #Porto per #Conceição: se non si troverà l'int Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, passi avanti per Sancho e Conceição: doppio colpo in vista.