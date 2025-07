Juventus Comolli ha deciso | sarà lui il nuovo direttore tecnico

una decisione definitiva: Damien Comolli, con la sua esperienza internazionale e visione strategica, sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus. Questa scelta segna un passo importante per rafforzare l'organizzazione e puntare a successi ancora più ambiziosi. La società bianconera, di fatto, in queste ore starebbe ultimando l’arrivo di un nuovo volto all’interno del proprio staff. Il futuro della Juventus si prospetta promettente e ricco di sfide entusiasmanti.

Damien Comolli ha sciolto le riserve il direttore generale della Juventus ha scelto lui come prossimo colpo per la dirigenza. Non solo al fattore campo, la Juventus sta lavorando assiduamente per allestire il giusto asset anche a livello dirigenziale. La società bianconera, di fatto, in queste ore starebbe ultimando l’arrivo di un nuovo volto all’interno del proprio staff. Il direttore generale sembra aver messo fine ad ogni dubbio, prendendo una decisione definitiva su chi sarà il prossimo direttore tecnico della Juventus. Scelto il nuovo direttore tecnico: ufficialità in arrivo. Damien Comolli avrebbe sciolto le riserve per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore tecnico della Juventus. 🔗 Leggi su Rompipallone.it