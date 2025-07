Juventus Comolli a caccia del direttore tecnico | Ribalta in pole

La Juventus si appresta a rivoluzionare la propria leadership, con Damien Comolli deciso a nominare il nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio, data del raduno estivo alla Continassa. Tra i papabili, Ribalta si conferma in pole position, mentre l’intera società si prepara a un cambio fondamentale per il futuro sportivo della squadra. È il momento di scoprire come questa scelta potrà influenzare la stagione che si apre.

Juventus: corsa al nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio La Juventus si prepara a un cambiamento cruciale nella sua struttura dirigenziale. Damien Comolli, direttore generale, punta a nominare il nuovo direttore tecnico entro il 24 luglio, data del raduno estivo alla Continassa. Dopo il Mondiale per Club, il club

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Juventus, Comolli ha deciso: François Modesto nuovo direttore tecnico

La Juventus è ancora senza un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli però sta portando avanti il mercato dei bianconeri da soli e sta operando quasi in tutti i settori:

Chi è François Modesto, la Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico scelto da Comolli; Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza; Juve, chi è Modesto: il nuovo dt bianconero scelto da Comolli.

Francois Modesto sarà il nuovo direttore tecnico della Juventus: chi è. La scelta di Damien Comolli - La decisione per quello tecnico invece è arrivata in giornata, Damien Comolli ha rotto gli indugi con la decisione - Come scrive msn.com

Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l'ex pupillo di Galliani a Monza - Damien Comolli, dopo aver sondato e valutato diversi profili, ha scelto François Modesto. Scrive msn.com