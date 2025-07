Juventus Capello | David rinforzo perfetto sulla carta Fondamentale il rientro di Bremer

Ora però, il vero salto di qualità si gioca sul campo. La Juventus ha tutte le carte in regola per tornare protagonista, ma bisogna che i rinforzi si integrino al meglio e che i propri leader ritrovino la forma ideale. Solo così, con determinazione e strategia, la squadra potrà risalire la china e scrivere un nuovo capitolo di successo. La sfida è iniziata: ora testa bassa e cuore in campo.

Dalle idee di mercato ai rinforzi come Bremer la Juventus ha già in casa e per i quali attende il rientro dagli infortuni. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la situazione bianconera: “ Sulla carta David è il rinforzo perfetto e con lui la società ha dimostrato che la voglia di migliorarsi c’è ed è forte, e questo è il più importante presupposto quando si inizia a puntellare una squadra in estate. Ora però aspettiamo i risultati. E non dimentichiamoci che Tudor dovrà trovare a David la posizione migliore per farlo rendere al massimo”. E ancora: “Ci sono tanti giocatori importanti e con grande potenziale che sono venuti in Italia dopo ottime esperienze dall’esterno, ma giocare qui è sempre diverso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com