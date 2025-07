Juventus blitz in Premier | il maliano per Tudor

La Juventus si prepara a sorprendere i suoi tifosi con un blitz in Premier League, puntando decisamente sul centrocampo. Dopo le richieste di Tudor e le recenti sfide contro le big europee, il club si muove rapido per rafforzare la mediana con un talento maliano. Le trattative sono in pieno fermento: scopriamo subito il nuovo dettaglio per portare alla Continassa un rinforzo che può fare la differenza.

NovitĂ importanti in casa Juventus per il nuovo affare a centrocampo. Svolta dall’Inghilterra per avere a disposizione il nuovo mediano: la veritĂ in Premier Saranno ore calde per mettere a segno un nuovo colpo nella zona centrale di campo. Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo il Mondiale per Club: le sfide contro le big europee hanno evidenziato altri limiti strutturali della rosa bianconera. Scopriamo subito il nuovo dettaglio per incrementare il tasso tecnico della Juventus, la novitĂ dall’Inghilterra. Juventus, blitz in Premier: un maliano per Tudor – Lapresse – calciomercato.it  La dirigenza bianconera continua a monitorare numerosi profili a centrocampo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, blitz in Premier: il maliano per Tudor

In questa notizia si parla di: juventus - premier - tudor - blitz

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

Pino Lopez Juventusfanzine Vai su Facebook

Maradona, blitz UEFA-FIGC verso la candidatura per EURO 2032: al centro restyling e tempistiche dei lavori per lo stadio di Napoli Napoli potrebbe essere la quarta città italiana designata a ospitare alcune partite della competizione continentale che l’Italia do Vai su X

Juventus, blitz in Premier: il maliano per Tudor; Juve: blitz in Premier, lo vuole Tudor; Juventus blitz a Liverpool | arriva l’uragano.

Juventus, blitz in Premier: il maliano per Tudor - Svolta dall'Inghilterra per avere a disposizione il nuovo mediano maliano ... Da calciomercato.it

Sancho alla Juventus, annuncio importante di calciomercato - L’unico sottopunta certo della posizione e della centralità nel gioco di Tudor è, ad oggi, Kenan Yildiz. Scrive juvenews.eu