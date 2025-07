Juve Yildiz boom a 100 milioni | già fissato l’incontro per la firma

La Juventus si prepara a blindare Yildiz, il suo gioiello turco, con un accordo da 100 milioni di euro. Dopo una stagione intensa e un Mondiale ricco di emozioni, il club bianconero si concentra sui rinnovi e sui grandi investimenti, con un vertice decisivo in programma la prossima settimana. Questa strategia mira a consolidare la rosa e mantenere alta la competitività . Il futuro dei bianconeri si decide proprio ora…

Il turco è il calciatore con più mercato della rosa bianconera e ovviamente quello più costoso: per questo è in programma un vertice la prossima settimana La Juventus sta vivendo un momento di calma apparente sul mercato dopo la fine dell’avventura al Mondiale per Clu b e il rompete le righe dopo una stagione conclusa appunto molto tardi. Ma i tanti cambiamenti nello staff tecnico e in dirigenza non permettono ai bianconeri di perdere un secondo. E per questo, dopo l’arrivo di Jonathan David, stanno studiando le prossime mosse e facendo diversi colloqui. Interni ed esterni. Ad esempio quello con Dusan Vlahovic per capire come liberarsi dell’ingaggio del serbo e con il PSG per trattenere Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it