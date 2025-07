Juve Primavera ecco Bamballi! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sull’arrivo del tanto atteso giovane francese

La Juventus Primavera si rinforza ancora: ecco Leo Bamballi, il giovane talento francese che si unisce ai bianconeri fino al 2027. Con entusiasmo e grandi aspettative, il club annuncia ufficialmente l’arrivo di questa promettente stella, pronta a fare la differenza nel settore giovanile. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova importante acquisizione e come Bamballi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la Juve.

Juve Primavera, Bamballi si lega ai bianconeri fino al 2027: tutti i dettagli con il comunicato ufficiale del club. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Leo Bamballi, che ha siglato un nuovo accordo fino al 2027. La conferma arriva attraverso il seguente comunicato ufficiale. COMUNICATO – «La Juventus Under 20 accoglie nella propria rosa un nuovo giocatore, in vista della stagione 20252026. Si tratta di Leo Bamballi che ha firmato un contratto legandosi al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Classe 2007, esterno di difesa, Leo è nato in Francia – a Dijon – e proprio in terra transalpina è cresciuto calcisticamente mettendo in mostra soprattutto le sue qualitĂ fisiche». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, ecco Bamballi! Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli sull’arrivo del tanto atteso giovane francese

In questa notizia si parla di: bamballi - primavera - comunicato - ufficiale

Bamballi alla Juve, ufficiale: tra Primavera e Next Gen sognando la prima squadra; Juve Primavera, Bamballi è bianconero: il comunicato!; Juventus Next Gen: arriva Léo Bamballi, contratto depositato.

Bamballi Juventus, nuovo colpo in prospettiva per i bianconeri: ufficiale l’arrivo del terzino classe 2007 ex Lione. Tutti i dettagli - Bamballi Juventus, nuovo colpo in prospettiva per i bianconeri: ufficiale l’arrivo del terzino classe 2007 ex Lione. Come scrive juventusnews24.com

Bamballi alla Juve, ufficiale: tra Primavera e Next Gen sognando la prima squadra - Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo e la Juventus Primavera ha già piazzato il primo colpo. Segnala tuttosport.com