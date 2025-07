Juve la svolta improvvisa per Yildiz | il Bayern avanza la posizione dei bianconeri

Una nuova svolta scuote il cuore della Juventus: il desiderio del Bayern Monaco di portare Yildiz sotto la Baviera accelera i tempi e mette in discussione il futuro dei bianconeri. La suggestiva possibilità di un addio apre scenari imprevedibili, mentre la squadra si prepara ad affrontare questa fase cruciale con determinazione. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata operazione di mercato? Restate sintonizzati, perché il calciomercato riserva sempre sorprese.

Il turco sembra essersi preso in mano la Juve definitivamente e sta onorando quel numero tanto pesante in bianconero, il 10.