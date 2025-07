Juve la plusvalenza è golosa ma c’è un ma | attenti alla beffa

La Juventus si trova di fronte a un dilemma: una plusvalenza di 23 milioni sembra un affare, ma dietro l’angolo potrebbe nascondersi una beffa. Ventun anni appena, un talento cresciuto sul campo e ora sotto i riflettori per una possibile cessione. Con i conti che stringono, il rischio di perdere più di quanto si guadagna è reale. Attenzione, Juventus: non lasciarti tentare troppo dalle sirene del mercato. La vera sfida è preservare il valore dei giovani talenti e il futuro della squadra.

Ventun anni appena e un posto conquistato sul campo. Proprio adesso che Tudor aveva trovato l’incastro giusto, la Juventus pensa di venderlo. I soldi fanno gola, ma attenzione alla beffa che è dietro l’angolo (AnsaFoto) – serieanews.com In un momento in cui i conti contano, e contano parecchio, cedere un giocatore per 20 milioni suona come un affare. Specie se quel giocatore lo hai pagato poco più della metà e oggi hai tra le mani una plusvalenza pronta da scrivere a bilancio. Ma c’è un ma. E nel caso della Juventus, questo “ma” potrebbe avere le fattezze di un rimpianto. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, la plusvalenza è golosa ma c’è un ma: attenti alla beffa

In questa notizia si parla di: juve - plusvalenza - golosa - beffa

Mercato Juve, dice subito addio: occhio alla plusvalenza bianconera - Il mercato della Juventus si fa incerto: addio imminente e attenzione alle plusvalenze. La dirigenza valuta una cessione in vista dell'estate, con notevoli guadagni potenziali.

Juve, la plusvalenza è golosa ma c’è un ma: attenti alla beffa.

Plusvalenze Juventus: le motivazioni della penalizzazione ... - Panorama - La Corte d’Appello della Federcalcio ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui ha condannato la Juventus a una penalizzazione di 15 punti nel processo bis sulle plusvalenze, che si era ... Secondo panorama.it

Plusvalenze, stangata per la Juve: 15 punti di penalizzazione - Tuttosport - Il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nell'udienza davanti alla Corte d'appello federale per l ... Segnala tuttosport.com