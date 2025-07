Juve Comolli ha scelto il nuovo direttore tecnico | sarà François Modesto

La Juventus si rinnova e punta in alto, affidando le proprie sorti a una figura di grande talento e passione. Dopo un'attenta valutazione, Juve comolli ha deciso: François Modesto, ex Monza, è il nuovo direttore tecnico, portando entusiasmo e competenza nella struttura sportiva bianconera. Questa scelta strategica segna un passo importante nel progetto juventino, che mira a rinforzare e rafforzare il club per le sfide future. La sfida ora è tutta nelle sue mani.

Nuova figura dirigenziale alla Juve. Individuato infatti il nuovo direttore tecnico, scelto da Comolli. Si tratta di François Modesto, ex Monza. A seguire quanto riportato da Gazzetta.it. Juve, ecco il nuovo direttore tecnico: arriva Modesto. "La Juve ha sciolto le riserve sulla prima delle due figure dirigenziali che giungono a potenziare la struttura dell'area sportiva. Il nuovo direttore tecnico è François Modesto. L'ex Monza è stato scelto dal direttore generale Damien Comolli, dopo un'attenta valutazione che negli ultimi giorni ha riguardato altri due profili, ex juventini entrambi. Javier Ribalta (che ha lavorato con Igor Tudor a Marsiglia) e Marco Ottolini (attuale uomo mercato del Genoa).

